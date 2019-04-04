Петербуржцы выбрали фонтаны, нуждающиеся в реконструкции

В Смольном подвели итоги голосования о том, какие городские фонтаны следует отремонтировать в 2019 году в первую очередь. Возможность выбора предоставили петербуржцам. Так, "победителем" рейтинга стал фонтан в саду им. 30-летия Октября, за него свои голоса отдали более 32 тысяч горожан. На второй строчке - водная зона в Любашинском саду, на третьем месте - фонтанный комплекс "Мальчик и гуси" на проспекте Королева.

Врио градоначальника Александр Беглов поблагодарил активных петербуржцев за активное участие в проекте. Все представленные в списке фонтаны будут реконструированы за счет сэкономленных средств оптимизации расходов "Водоканала".

"Это первая «ласточка», первый наш шаг, который согласован с жителями города. Мы и впредь будем так поступать – согласовывать все наши действия с горожанами. На следующий год мы увеличим количество фонтанов, которые попадают под реконструкцию", - сообщил Беглов.

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