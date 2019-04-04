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4 апреля, 20:17

Совбез: Путин утвердил новые меры безопасности в школах

фото ЗакС политика Совбез: Путин утвердил новые меры безопасности в школах

Владимир Путин одобрил введение дополнительных мер обеспечения безопасности в учебных заведениях, разработанные аппаратом Совбезом, поделился в интервью "Российской газете" замсекретаря ведомства Александр Гребенкин.

По словам Гребенкина, речь идет о создании абсолютно новой системы школьной защиты, на функционирование которой будут ежегодно выделяться средства из государственного бюджета.

"Нами разработан и президентом России утвержден комплекс дополнительных долговременных мер правового и организационного характера, призванный если не исключить, то свести к минимуму возможность совершения новых преступлений", - цитирует газета чиновника.

В частности, отметил Гребенкин, будут видоизменены нормативно-правовые акты, регулирующие закупку охранных услуг образовательных учреждений. Критерием отбора частных охранных предприятий станет не низкая стоимость, а качество услуг, наличие спецподготовки и технической оснащенности сотрудников.

Помимо прочего, новая система предусматривает расширение штатной численности и финансовое обеспечение кабинетов психологической поддержки при школах. 

Когда данная опция начнет полноценно функционировать, Гребенкин не уточнил.

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