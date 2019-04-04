Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

В случае, если дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским официально состоятся, вести их будет журналист Павел Казарин, который приходится шурином депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику. Местом для дискуссии политиков выбрана Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), извещает портал "Страна.ua" со ссылкой на руководителя правления "UA: Суспільне" Зураба Аласанию.

Завтра, 5 апреля, в НОТУ пройдет установочная встреча по дебатам с участием представителей штабов Порошенко и Зеленского, а также членов украинского Центризбиркома.

Однако Аслания предполагает, что диспут кандидатов все же не состоится.

"Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты, в том задуманном, стадионном формате, будут сорваны", - поделился Аласания.

Напомним, ранее ЦИК Украины опубликовал результаты прошедших 31 марта выборов нового главы государства. Согласно подсчетам 100% бюллетеней в президентской гонке победил комик и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов избирателей. Порошенко, в свою очередь, досталось 15,95%. Поскольку ни один из участников электорального события не набрал более 50%, по законам страны объявляется второй тур голосования.

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