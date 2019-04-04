Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

4 апреля, 20:50

Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

фото ЗакС политика Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

В случае, если дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским официально состоятся, вести их будет журналист Павел Казарин, который приходится шурином депутату Заксобрания Петербурга Максиму Резнику. Местом для дискуссии политиков выбрана Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), извещает портал "Страна.ua" со ссылкой на руководителя правления "UA: Суспільне" Зураба Аласанию.

Завтра, 5 апреля, в НОТУ пройдет установочная встреча по дебатам с участием представителей штабов Порошенко и Зеленского, а также членов украинского Центризбиркома.

Однако Аслания предполагает, что диспут кандидатов все же не состоится.

"Я думаю, это борьба слона с китом. Первый ищет смыслы, второй зрелищ. Я думаю, они не договорятся. И дебаты, в том задуманном, стадионном формате, будут сорваны", - поделился Аласания.

Напомним, ранее ЦИК Украины опубликовал результаты прошедших 31 марта выборов нового главы государства. Согласно подсчетам 100% бюллетеней в президентской гонке победил комик и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,24% голосов избирателей. Порошенко, в свою очередь, досталось 15,95%. Поскольку ни один из участников электорального события не набрал более 50%, по законам страны объявляется второй тур голосования.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

4 апреля, 20:50 Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника

4 апреля, 20:17 Совбез: Путин утвердил новые меры безопасности в школах

4 апреля, 19:55 Петербуржцы выбрали фонтаны, нуждающиеся в реконструкции

4 апреля, 19:36 Два вместо трех: Беглов сбежал от ответа

4 апреля, 19:33 Площадки под строительство предлагают изучать на предмет захоронений перед застройкой

4 апреля, 19:01 Депутаты вновь задумались над наказанием для родителей курящих подростков   1

4 апреля, 18:55 СМИ: Арестованный сенатор Арашуков не подал декларацию о доходах в срок

4 апреля, 18:31 Россия лидирует по числу неисполненных решений ЕСПЧ   1

4 апреля, 18:22 Абызов в СИЗО прочитал несколько книг за неделю и просит новые

4 апреля, 17:58 Двух активистов задержали из-за акции с "надгробием" Путину у Исаакиевского собора   1

4 апреля, 17:55 За сутки в Петербурге от грязи отмыли 76 улиц   1

4 апреля, 17:30 Школу для детей с ограниченными возможностями отремонтировали в Василеостровском районе

4 апреля, 17:29 Путин, Матвиенко и Дрозденко выразили соболезнования в связи со смертью Георгия Данелии

4 апреля, 17:05 «Красный ручеек» под окном у Зорькина

4 апреля, 17:02 Партия ветеранов России желает исключения Шнурова из думского комитета по культуре   4

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.