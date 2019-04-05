В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники

Завод, выпускающий финскую снегоуборочную технику марки Wille, начал свою работу в Левашово, о чем не без гордости сообщила пресс-служба администрации Петербурга. На символическом открытии производства поприсутствовал врио губернатора Александр Беглов.

"Мы заинтересованы в «умных» инвестициях, которые создают современные производства и высокотехнологичные рабочие места", - признался он в своем выступлении.

Рефлексируя по поводу прошедшей зимы и принесенной ею коммунальных сложностей, чиновник сделал вывод, что один из самых болезненных изъянов в том, как была организована уборка снега, состоял в недостатке малогабаритной техники. С открытием завода Vilakone, обещающего выпускать по 250-300 машин ежегодно, проблема должна будет в ближайшем будущем исчезнуть сама собой.

Чрезвычайно снежная зима 2019 года ознаменовалась постоянными автомобильными заторами, травмами и даже гибелью людей вследствие недостаточной очистки города от льда и снега.

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