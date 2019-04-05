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9:22

В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники

фото ЗакС политика В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники

Завод, выпускающий финскую снегоуборочную технику марки Wille, начал свою работу в Левашово, о чем не без гордости сообщила пресс-служба администрации Петербурга. На символическом открытии производства поприсутствовал врио губернатора Александр Беглов.

"Мы заинтересованы в «умных» инвестициях, которые создают современные производства и высокотехнологичные рабочие места", - признался он в своем выступлении.

Рефлексируя по поводу прошедшей зимы и принесенной ею коммунальных сложностей, чиновник сделал вывод, что один из самых болезненных изъянов в том, как была организована уборка снега, состоял в недостатке малогабаритной техники. С открытием завода Vilakone, обещающего выпускать по 250-300 машин ежегодно, проблема должна будет в ближайшем будущем исчезнуть сама собой.

Чрезвычайно снежная зима 2019 года ознаменовалась постоянными автомобильными заторами, травмами и даже гибелью людей вследствие недостаточной очистки города от льда и снега.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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