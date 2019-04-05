Ройзман: Выборов без дебатов быть не может

Комментируя украинские президентские выборы и сравнивая их с российскими электоральными процедурами, политик Евгений Ройзман подчеркнул, что сравнение выглядит "не в нашу пользу". Он высоко оценил поведение действующего главы соседнего государства Петра Порошенко, который не стал применять в целях давления на оппонентов "административный ресурс" и согласился на дебаты со своим главным противником, вышедшим вместе с ним во второй тур, шоуменом Владимиром Зеленским. Иной формат выборов, считает бывший мэр Екатеринбурга, противоречит самой их сути, и, к его глубокому сожалению, раз за разом реализуется в России.

Любой кандидат в депутаты, в президенты, отказавшийся, уклоняющийся от дебатов, должен сниматься с предвыборной гонки незамедлительно и безоговорочно. Никаких выборов без дебатов быть не может. — Евгений Ройзман

По словам Ройзмана, в последний раз настоящие выборы в России проводились в 1996-м году. Отметим, что действующий российский лидер Владимир Путин, официально пришедший к власти в 2000-м году, никогда публично не дискутировал со своими конкурентами. Аналогичным образом вел себя предыдущий губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

Второй тур украинских выборов, в котором столкнутся набравший в прошлом раунде 30 процентов голосов Зеленский и 16 процентов голосов Порошенко, пройдет 21 апреля.

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