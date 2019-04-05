Отказ КС рассматривать запрос о пенсионной реформе мобилизовал Миронова

Лидер справедливороссов Сергей Миронов прокомментировал отказ Конституционного суда рассматривать претензии его однопартийцев, касающиеся законопроекта о повышении пенсионного возраста, и своем в связи с этом недовольстве. Происходящее, с его точки зрения, говорит о политическом господстве "Единой России", беспрепятственно проводящей через Думу любые нужные власти законы.

"Суд посчитал, что вопрос лежит не в юридической, а в политической плоскости. На самом деле, главная проблема и заключается в том, что вся политическая плоскость контролируется одной силой, навязывающей свои антинародные решения", - обозначил он свою позицию, опубликованную на персональном сайте.

Несмотря на безрезультатность борьбы с пенсионной реформой, Миронов не отчаивается: отказ суда разозлил его партию, и теперь для его коллег это будет главной темой ближайших выборов - и региональных, и парламентских.

"На карту поставлены не просто проценты поддержки и рейтинги, речь идет о социальных правах граждан. Точка в этом вопросе еще не поставлена, окончательное слово – за избирателями", - добавил политик.

Скандальный закон о повышении возраста выхода россиян на пенсию президент Владимир Путин, традиционно в публичной форме поддерживаемый Мироновым, подписал осенью 2018-го года. Теперь мужчины становятся пенсионерами не в 60, а в 65 лет, а женщины - не в 55, а в 60.