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12:23

Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

фото ЗакС политика Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

Начальник управления ГИБДД по Москве Виктор Коваленко подал рапорт, сообщили в пресс-службе московского МВД.

Генерал-майор полиции ушел в отставку по собственному желанию. О его скором уходе 2 апреля сообщил источник ТАСС. Тогда он упомянул, что проблемы в управлении «были давно», и это не связано с ДТП на Можайском шоссе, где погибли  женщина и ребенок. Тем не менее, утром 5 апреля Коваленко в комментарии РБК назвал сведения «домыслами» и попросил обратиться за разъяснениями к пресс-службе МВД.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе столкнулись автомобили Mercedes-Benz и «Нива», находившаяся за рулем второй машины женщина погибла, ее дочь умерла в больнице, муж госпитализирован. Водитель Mercedes-Benz, уроженец Чечни Муслим Джамбеков, скрылся с места происшествия. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсети обращение к нарушителю, требуя от него явиться в полицию с повинной – и тот явился в полицию Чечни. Джамбеков арестован.

После аварии в столичном управлении ГИБДД начали проверку, были вынесены предупреждения о неполном служебном соответствии Коваленко, командиру 1-го отдельного спецбатальона ДПС Алексею Сорокину и ряду других офицеров. Один из находившихся на месте ДТП инспекторов ГИБДД уволен, второй предупрежден о неполном служебном соответствии.

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