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12:55

Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

фото ЗакС политика Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

Прокуратура Петербурга внесла представление врио губернатора Петербурга Алекcандру Беглов из-за некачественной уборки снега зимой, передает «Фонтанка.ру».

Об этом прокуратура сообщила в ответ на запрос депутата Госдумы Михаила Романова. В ходе проверки было установлено, что техники для уборки снега не хватало, а то, что было, использовали неэффективно. Ответственные службы не учитывали особенности районов при формировании автопарков и не продумали, как вывозить снег. Также службы не отреагировали вовремя на усиление снегопадов и не организовали по десять дополнительных площадок в каждом районе, где должны были складывать снег.

Ответственные ведомства действовали порознь, не согласовывая друг с другом графики очистки улиц и крыш, из-за чего нарастали сосульки, считает прокуратура. По факту нарушений Беглову внесено представление об их устранении, других мер прокурорского воздействия не предполагается.

Уборка Петербурга от снега зимой 2019 года вызвала много вопросов и негодование горожан. Петербуржцы критиковали правительство за то, что улицы улицы оказались завалены осадками, с которыми не справлялись. По данным Смольного, более четырех тысяч человек получили травмы, поскользнувшись на гололеде или оказавшись на пути у падающей с крыш наледи. В СМИ упоминались свыше десятка случаев серьезных травм, в феврале сорвавшаяся с крыши СПХФУ на Аптекарском проспекте убила студента.

С приходом весны проблема разрешилась, итоги удивительно снежной зимы обсудили депутаты ЗакСа 28 марта на комиссии по городскому хозяйству. Депутаты признали, что ведомства работали несогласованно, дворников и техники не хватало, как и выделенного финансирования. Подробнее о том, насколько в Петербурге было «все-таки плохо» с уборкой снега – в материале ЗАКС.Ру.

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