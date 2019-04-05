«Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко призвал петербуржцев объединиться против депутата Законодательного собрания Максима Резника. Соответствующее заявление пресс-служба предпринимателя распространила 5 апреля. Глущенко планирует завалить судебными исками и других градозащитников.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что предлагает всем пострадавшим от слов и действий парламентария обращаться в компанию «Воин-В».

- Наши квалифицированные юристы помогут подготовить соответствующий иск. Претензии могут быть разного вида. Может кого-то он также оскорбил, - добавил строитель.

По словам Глущенко, к нему уже обращались недовольные Резником петербуржцы. Это около 15 дольщиков его компании. Из-за инициированных градозащитниками судебных разбирательств, строительство дома затянулось, и дольщикам пришлось ждать получения своих квартир дольше оговоренного в договорах срока.

Также к директору «Воин-В» обратились 2-3 предпринимателя из строительной сферы, которые «пострадали от действий Резника». Имена и названия компаний Глущенко называть отказался.

- Они сейчас думают обратиться с исками. Решают, как это сформулировать. Поэтому я пока хотел бы воздержаться от конкретики, потому что это их дело, - сказал бизнесмен.

Глущенко планирует объединиться с другими предпринимателями. О создании целого движения против депутата глава «Воин-В» пока не задумывался. Но это «вполне может быть».

Есть претензии у предпринимателя и к другим градозащитникам. Их действия тоже приводили к затягиваю строительства жилых домов, считает директор «Воин-В». Поэтому он планирует подавать иски и к другим градозащитникам. К кому именно, он не уточнил. Сейчас юристы работают над этим.

Напомним, ранее Олег Глущенко подал иск к Максиму Резнику. Причиной стало высказывание депутата о предпринимателе 2016 года, в котором он выступил с критикой директора строительной компании. Глущенко же считает сказанное оскорблением. Его адвокат после первого заседания по делу заявил, что они будут требовать проведения лингвистической экспертизы. Рассмотрение дела проходит в Василеостровском суде. Первое заседание прошло 26 марта, следующее назначено на 15 мая 2019 года.

София Саттарова

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