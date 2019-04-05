Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:07

«Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника

фото ЗакС политика «Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника

Директор строительной компании «Воин-В» Олег Глущенко призвал петербуржцев объединиться против депутата Законодательного собрания Максима Резника. Соответствующее заявление пресс-служба предпринимателя распространила 5 апреля. Глущенко планирует завалить судебными исками и других градозащитников.

В разговоре с ЗАКС.Ру он сообщил, что предлагает всем пострадавшим от слов и действий парламентария обращаться в компанию «Воин-В».

- Наши квалифицированные юристы помогут подготовить соответствующий иск. Претензии могут быть разного вида. Может кого-то он также оскорбил, - добавил строитель.

По словам Глущенко, к нему уже обращались недовольные Резником петербуржцы. Это около 15 дольщиков его компании. Из-за инициированных градозащитниками судебных разбирательств, строительство дома затянулось, и дольщикам пришлось ждать получения своих квартир дольше оговоренного в договорах срока.

Также к директору «Воин-В» обратились 2-3 предпринимателя из строительной сферы, которые «пострадали от действий Резника». Имена и названия компаний Глущенко называть отказался.

- Они сейчас думают обратиться с исками. Решают, как это сформулировать. Поэтому я пока хотел бы воздержаться от конкретики, потому что это их дело, - сказал бизнесмен. 

Глущенко планирует объединиться с другими предпринимателями. О создании целого движения против депутата глава «Воин-В» пока не задумывался. Но это «вполне может быть». 

Есть претензии у предпринимателя и к другим градозащитникам. Их действия тоже приводили к затягиваю строительства жилых домов, считает директор «Воин-В». Поэтому он планирует подавать иски и к другим градозащитникам. К кому именно, он не уточнил. Сейчас юристы работают над этим. 

Напомним, ранее Олег Глущенко подал иск к Максиму Резнику. Причиной стало высказывание депутата о предпринимателе 2016 года, в котором он выступил с критикой директора строительной компании. Глущенко же считает сказанное оскорблением. Его адвокат после первого заседания по делу заявил, что они будут требовать проведения лингвистической экспертизы. Рассмотрение дела проходит в Василеостровском суде. Первое заседание прошло 26 марта, следующее назначено на 15 мая 2019 года. 

София Саттарова



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:32    
15:23, Застройщицкое лобби самое коррупционное, алчное и беспощадное. Полагаю, при массовом возвращении правосудия в страну они понесут заслуженное наказанию уже на этом свете.

15:23    
Глущенко решил на выборах "копеечку" заработать, на заказах от Беглова. Видно, от бизнеса пошли одни убытки.

14:53    
Потому что Вишневский сдал Нотяга следствию. Будет надо, и на Резника даст показания.

14:43    
А почему не против команды Резника-Вишневского? Или это свидетельство того, что Вишневский реально играет на стороне застройщика?

14:43    
А в суд на старого сексота Кролика Глущенко не хочет подать?

14:31    
Резника уважаю, а Глущенко презренный тип.

14:19    
13:42. Вокруг Резника сплотились лишь русофобы и жидомасоны, хотя это почти одно и то же!

14:11    
Ничего у Глущенко не выйдет. Резник внештатный осведомитель, а система своих не бросает.

13:42    
Петербуржцы уже давно и надёжно объединились вокруг Резника, потому что именно Резник реально помогает петербуржцам.
Такие гадёныши, как Воин-В не имеют морального права строить и жить в Петербурге.
Этот [цензура] Глущенко меньше бы глушил, а лучше бы выполнил обязательства по реновации, а то ведь квартал уплотнил и всё продал вместо того, чтобы расселять хрущёвки. Пора  Глущенко за мошенничество сажать.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

15:18 В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

14:53 ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

14:26 Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым

13:59 ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

13:28 Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель   2

13:07 «Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника   8

12:55 Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

12:23 Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

11:59 Муниципал: Прокуратура требует лишить полномочий депутата МО Княжево из-за сведений о доходах

11:31 Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице

10:59 Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

10:24 Отказ КС рассматривать запрос о пенсионной реформе мобилизовал Миронова   2

9:53 Ройзман: Выборов без дебатов быть не может   4

9:22 В Левашово открылось производство финской снегоуборочной техники

4 апреля, 20:50 Дебаты Порошенко и Зеленского будет вести шурин депутата Резника   9

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.