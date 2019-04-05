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13:28

Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель

фото ЗакС политика Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не беспокоят данные опроса американской компании Gallup, который показал, что каждый пятый россиянин хотел бы переехать из страны навсегда, передает «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что такие исследования проводят разные компании в разных странах. «Это далеко не самый высокий показатель, например, количество американцев, которые хотят эмигрировать из США, гораздо больше, чем 1/5», - заявил Песков.

По мнению представителя Кремля, это «обычный процесс, кто-то предпочитает более подвижный, кто-то менее подвижный образ жизни». "Это нормальная тема для социологических исследований, но к таким результатам нужно относиться с известными допусками», - пояснил Песков.

Согласно данным опроса Gallup за 2018 год, покинуть США хотят меньше жителей, чем россиян – Россию: 12% против 20%. Показатель желающих эмигрировать из России достигло рекордного показателя с 2007 года. Минимум зафиксировали в 2014 году: о желании покинуть Россию говорили 7% опрошенных.

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17:37    
ЗАКС.ру в Кремле ни читают. А так все узнают, что есть патриот.

17:33    
17:26. Это моё мнение о всех эмигрантах из России, не взирая на ранги и лица! Не понимаю, а зачем выходить на площадь?

17:26    
17.14
Выйди на Красную площать и заяви об этом громко.
Сколько потом в СИЗО протянешь? Подумай на словами 16.44.

17:14    
16:44. Кто бы не эмигрировал на ПМЖ из России, как ранее из СССР-это предатели нашего Отечества! Тут и спорить не о чем!

16:44    
15:58, 15:52 ,14:17 - совсем оборзели, на кого бочку катите? - весь цвет российских «патриотов» обосновался за границей, а для вас, быдла, это порок, на хозяев рот смеете развевать?..
у пескова жена, навка – американская гражданка, еще две бывшие жены – французские подданные, сын – гражданин великобритании, у путина – дочь, гражданка нидерландов, все «почитаемые» люди (которым вы обязаны пятки целовать по службе), во власти, госдуме, совфеде, силовых структурах – все они имеют пмж европы-америки… завидуете мразь?.. распустили языки… и хорошо, что народ рвется в америку-европу – ищет где лучше и сытнее. вот, рядом финляндия – россияне обзавидовались лучшей жизни финнов, но попасть туда простому смертному – никак, надо быть лавровым, захаровой или другом путина, ротенбергом, чтобы там обосноваться… так что молчите в тряпочку, считая "проститутками" уехавших... а государству совет - оплачивать выезд и возможность обосноваться за границей - всем, кто хочет слинять из россии... и конфликтов интересов не будет, не будет и революций... пусть останется "русский мир", лишь для избранных "счастливчиков"...

16:33    
15.58
А чего вернулся? Ресурс исчерпал? Все органы изношены?
Пенсионером-3.14дорасом доживашь свой век.

15:58    
Уезжают из России в основном пассивные гомосеки и проститутки на заработки на Западе!

15:52    
15:45. Так и валите! Ещё пендаля под жопу дадим! Чище воздух в России будет!

15:45    
Да покинуть хотят молодые и образованные, а не старые пачкуны кальсон как 14.17

15:19    
14:17 С такими "патриотами" как ты, России никаких врагов не нужно.

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