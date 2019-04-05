Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:59

ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

фото ЗакС политика ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

Представители ОВД-Инфо и правозащитного центра «Мемориал» обратились в Генпрокуратуру с жалобами на противоречия региональных законов о митингах федеральному, передает ОВД-Инфо.

Правозащитники заметили, что региональные власти могут  дополнительно ограничивать, на каких территориях можно проводить акции, но всех, кроме одиночных пикетов. Однако в законах о митингах нескольких регионов такие ограничения нашли. Если при массовом пикете организаторам в крайнем случае не согласовывают акции, то для участников одиночных пикетов это несоответствие в законодательстве чревато незаконными задержаниями и штрафами, подчеркнули правозащитники.

Вопросы у заявителей вызвали законы нескольких регионов: Оренбургской области, Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных округов, Адыгеи и Бурятии. Правозащитники напомнили, что в Сахалинской области суд отменил ограничения для пикетов, но есть опасение, что изменение в законодательство так и не внесли. В Костроме ограничения для пикетов отменили по требованию областной прокуратуры в 2015 году.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

17:12 Сервис Twitter оштрафовали за отказ хранить данные юзеров в России

16:52 Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального

16:14 На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу секс-услуг, казино и филантропа из Украины

15:51 Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"   1

15:18 В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

14:53 ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

14:26 Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым

13:59 ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

13:28 Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель   11

13:07 «Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника   11

12:55 Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

12:23 Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

11:59 Муниципал: Прокуратура требует лишить полномочий депутата МО Княжево из-за сведений о доходах

11:31 Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице

10:59 Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.