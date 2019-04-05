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14:53

ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

фото ЗакС политика ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

 

Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу фигуранта дела «Сети» Юлия Бояршинова, сообщает Telegram-канал RUPRESSION.

Жалобу в интересах Бояршинова подала адвокат Ольга Кривонос. По мнению заявителя, в отношении фигуранта дела «Сети» нарушены ст. 3 и ст. 14 Конвенции о защите прав человека (запрещение пыток и запрещение дискриминации).

Ранее в марте стало известно, что Бояршинов признал вину по делу «Сети» и просит рассмотреть дело в особом порядке. На том же заседании ему и Виктору Филинкову продлили арест до 11 июня.

По делу «Сети» проходят 11 жителей Петербурга и Пензы. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе, которое якобы планировало теракты, чтобы раскачать народные массы. Несколько обвиняемых заявили, что были вынуждены дать признательные показания под пытками с применением электрического тока.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербург приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

20 марта на заседании петербургского ЗакСа о судьбе Бояршинова, Филинкова и Шишкина говорил уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов. Он подчеркнул, что есть «серьезные основания полагать», что их пытали электрическим током.

 

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