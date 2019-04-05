Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"

Депутат Максим Резник заявил, что считает призывы директора строительной компании «Воин-В» Глущенко объединиться против парламентария, не его собственной инициативой, передает MR7.

Резник связывает высказывание Глущенко с судебным процессом против врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова. По его мнению, за подробностями по заявлению нужно обращаться к вице-губернатору Петербурга Любови Совершаевой, которая курирует внутреннюю политику.

Ранее Глущенко объявил, что предлагает всем пострадавшим от слов и действий Резника обращаться в «Воин-В», и юристы помогут подготовить соответствующий иск. По его словам, к нему уже обращались порядка 15 дольщиков его компании и 2-3 предпринимателя, назвать имена и компании которых он отказался.

В феврале стало известно, что Глущенко подал на Резника в суд из-за высказываний трехлетней давности. Незадолго до этого Резник подал в суд на Беглова, требуя опровергнуть слова о том, что депутат якобы заявлял о том, что Ленинград в годы блокады «надо было сдать фашистам».

Адвокат Глущенко после первого заседания по делу заявил, что сторона защиты будет требовать проведения лингвистической экспертизы. Рассмотрение дела проходит в Василеостровском суде. Следующее заседание назначено на 15 мая.

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