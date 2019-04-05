Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

15:51

Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"

фото ЗакС политика Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"

Депутат Максим Резник заявил, что считает призывы директора строительной компании «Воин-В» Глущенко объединиться против парламентария, не его собственной инициативой, передает MR7.

Резник связывает высказывание Глущенко с судебным процессом против врио губернатора Петербурга Алекcандра Беглова. По его мнению, за подробностями по заявлению нужно обращаться к вице-губернатору Петербурга Любови Совершаевой, которая курирует внутреннюю политику.

Ранее Глущенко объявил, что предлагает всем пострадавшим от слов и действий Резника обращаться в «Воин-В», и юристы помогут подготовить соответствующий иск. По его словам, к нему уже обращались порядка 15 дольщиков его компании и 2-3 предпринимателя, назвать имена и компании которых он отказался.

В феврале стало известно, что Глущенко подал на Резника в суд из-за высказываний трехлетней давности. Незадолго до этого Резник подал в суд на Беглова, требуя опровергнуть слова о том, что депутат якобы заявлял о том, что Ленинград в годы блокады «надо было сдать фашистам».

Адвокат Глущенко после первого заседания по делу заявил, что сторона защиты будет требовать проведения лингвистической экспертизы. Рассмотрение дела проходит в Василеостровском суде. Следующее заседание назначено на 15 мая.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:43    
Навряд ли подобные действия прибавят голосов Беглову. А вот Резнику в его родном районе наверняка.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

17:12 Сервис Twitter оштрафовали за отказ хранить данные юзеров в России

16:52 Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального

16:14 На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу секс-услуг, казино и филантропа из Украины

15:51 Резник предложил спросить Совершаеву о заявлении директора "Воин-В"   1

15:18 В Совфеде подтвердили отсутствие декларации о доходах арестованного Арашукова

14:53 ЕСПЧ принял жалобу фигуранта дела "Сети" Бояршинова на пытки

14:26 Георгия Данелию похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Говорухиным и Табаковым

13:59 ОВД-Инфо и "Мемориал" просят Генпрокуратуру проверить региональные законы о митингах

13:28 Песков о желании 20% россиян уехать из страны: Не самый высокий показатель   11

13:07 «Воин-В» затеяла «Крестовый поход» против Резника   11

12:55 Прокуратура внесла Беглову представление из-за плохой уборки снега в Петербурге

12:23 Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

11:59 Муниципал: Прокуратура требует лишить полномочий депутата МО Княжево из-за сведений о доходах

11:31 Суд оштрафовал коммунальщиков за замену исторических дверей в доме на Большой Монетной улице

10:59 Назван срок введения в эксплуатацию непопулярного завода под Гатчиной

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.