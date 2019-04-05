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16:14

На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу секс-услуг, казино и филантропа из Украины

фото ЗакС политика На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу секс-услуг, казино и филантропа из Украины

 

На сайте прокуратуры Псковской области обнаружили встроенную рекламу сторонних ресурсов в текстах пресс-службы, передает «Новая газета». Сейчас сайт недоступен, но сохранились копии  в архиве.

Среди новостей пресс-службы нашли рекламу со ссылками на интимные услуги, казино, букмекерские конторы, предложения коммерческих услуг – к примеру, шиномонтажа или написания дипломов. Нашлись ссылки на украинские ресурсы: в одной публикации была реклама об украинском предпринимателе и филантропе Максиме Полякове, в другом – предложение купить иконы Ангела Хранителя.

Журналисты направили жалобу в псковское управление ФАС. Вскоре сайт прокуратуры оказался недоступен, в ведомстве пообещали исправить ситуацию.

 

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