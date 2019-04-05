На сайте псковской прокуратуры нашли рекламу секс-услуг, казино и филантропа из Украины На сайте прокуратуры Псковской области обнаружили встроенную рекламу сторонних ресурсов в текстах пресс-службы, передает «Новая газета». Сейчас сайт недоступен, но сохранились копии в архиве. Среди новостей пресс-службы нашли рекламу со ссылками на интимные услуги, казино, букмекерские конторы, предложения коммерческих услуг – к примеру, шиномонтажа или написания дипломов. Нашлись ссылки на украинские ресурсы: в одной публикации была реклама об украинском предпринимателе и филантропе Максиме Полякове, в другом – предложение купить иконы Ангела Хранителя. Журналисты направили жалобу в псковское управление ФАС. Вскоре сайт прокуратуры оказался недоступен, в ведомстве пообещали исправить ситуацию. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен