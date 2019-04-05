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16:52

Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального

фото ЗакС политика Полиция отказалась возбудить дело о вандализме из-за надписей на фасаде штаба Навального

Полиция Петербурга отказалась возбудить уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм) в отношении Андрея Ярмантовича и Руслана Сакулина, которые изрисовали фасад исторического дома на Вознесенском проспекте надписями «Штаб педофилов» против штаба Навального, сообщили активисты штаба в Twitter.

По мнению полицейских, надписи на доме, нарисованные люди и листовки, расклеенные по фасаду и окнам дома 33 по Вознесенскому проспекту, не нанесли повреждений зданию и не могут быть расценены как значительный и непоправимый ущерб. На нарушителей составили протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

На допросе Ярмантович и Сакулин заявили, что оказались на месте правонарушения случайно, на доме ничего не писали, а задержали их по ошибке. Хотя при содержании оба были в медицинских масках, а в руках держали баллончики с краской, указано в постановлении.

Акцию у дома 33 по Вознесенскому проспекту активисты провели в начале марта. Они называли себя «возмущенной молодежью» и утверждали, что не знакомы друг с другом.

Среди активистов опознали Дмитрия Мякшина – бывшего сотрудника штаба Навального, который вступил в «Молодую гвардию "Единой России"» незадолго до оглашения приговора по делу о применении насилия к полицейскому. Также выяснилось, что Ярмантович и Сакулин участвовали в прокремлевских форумах – «Территория действий» и «Территория смыслов».

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