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17:46

Беглов намерен взять себе в советники троих представителей молодежи

фото ЗакС политика Беглов намерен взять себе в советники троих представителей молодежи

Врио губернатора Александр Беглов, общаясь с жителями Красногвардейского района, рассказал о планах расширения штата своей администрации. По его инициативе объявлен конкурс на вхождение в его официальную "свиту" трех новых советников - причем представляющих исключительно молодую генерацию. Собственно, суть их работы также будет заключаться во взаимодействии с молодежью, передает ТАСС. Соискатель должен находиться в возрастной группе 18-35 лет.

Отмечается, что на встрече Беглов представил районным жителям назначенную в январе на должность главы комитета по молодежной политике Юлию Аблец.

"Путем конкурсного отбора выберем самых сильных, самых потенциальных молодых петербуржцев", - сказала она гражданам.

Ранее Беглов объявил о стратегии Смольного обновить кадровый состав чиновников: в идеале, по его мысли, не менее 35 процентов муниципалов и госслужащих должны быть не старше 35 лет.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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20:07    
Ещё есть группа [цензура]ов из МГЕР, те точно посоветуют.

18:52    
Матвиенко тоже приглашала Минутину из Живого города в советники. Чиновник явно хотел использовать градозащитников для крышевания сомнительных проектов.  Трюк все быстро раскусили и никаких серьезных последствий не последовало.

18:16    
бери прямо из БОРДЕЛЯ НА НЕВСКОМ в советники

17:52    
Беглов абсолютно прав, что российскую молодёжь надо оградить от дурного влияния Запада! В первую очередь от пропаганды наркотиков, гомосятины, глобального либерализма, искажений истории и тд. Эту мнение Беглова избиратели Питера тотально поддержат на выборах в сентябре!

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