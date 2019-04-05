Варламов назвал "худший город России"

Много путешествующий по России и пишущий критические отчеты о посещении того или иного населенного пункта, топ-блогер Илья Варламов опубликовал пост с обращающим на себя внимание заголовком "Худший город России". Таковым он счел город, расположенный в Забайкальском крае, носящий название Борзя.

Первым делом автор в своем изобилующем нецензурщиной тексте обратил внимание читателей на то, что герб города напоминает "бухающего журавля" и на то, что в 10 метрах от центральной площади "цивилизация заканчивается". Также его смущают многочисленные пустующие военные базы и почти полное отсутствие асфальта на городских улицах.

"В городе есть два нормальных здания – Дом Железнодорожников, где показывают кино... и вокзал, с которого можно уехать из этого ада", - пишет общественный деятель.

По мнению Варламова, единственное хорошее, что есть в забайкальском городке, это дорожный знак, на котором название Борзя перечеркнуто по диагонали красной полосой.