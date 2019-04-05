Смольный послал на танцплощадку участников эко-протеста

Организаторы митинга «Всероссийский экопротест в Петербурге» согласились провести его на танцплощадке в Удельном парке, сообщил ЗАКС.Ру один из организаторов акции, потенциальный кандидат в губернаторы Петербурга Красимир Врански.

Митинг состоится 7 апреля и будет посвящен проблеме ввоза отходов в Архангельскую область, а также экологическим проблемам Петербурга. Одна из заявленных тем – протест против отказа от публичных слушаний при рассмотрении правил землепользования и застройки. Законопроект, предусматривающий частичный отказ от слушаний, внес в Законодательное собрание врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Эко-активисты планировали организовать свою акцию на площади Ленина или в саду 9-го октября. Но городская и районная администрации по различным причинам отказали в проведении митинга. По словам Врански, в Смольном, в частности, сообщили, что 7 апреля весь день на всей площади Ленина будут читать стихи Пушкина.

- Мы понимаем, что перенос акции отразится на количестве ее участников. Но митинг пройдет в рамках всероссийской акции, и поэтому мы проведем его в любом случае, - объяснил Врански.

Напомним, 18 февраля временный губернатор Беглов объявил, что в Петербурге появятся новые гайд-парки, специально отведенные места для публичных мероприятий. Ранее сразу несколько депутатов ЗакСа просили, чтобы такие места были организованы во всех районах или хотя бы в центре города. В Смольном эту просьбу проигнорировали.

Уже несколько заявителей публичных мероприятий жаловались на то, что городская администрация не разрешает проводить акции даже в гайд-парке. Так, обманутым дольщикам ГК «Норманн» не дали провести митинг на площади Ленина якобы из-за того, что акцию планировалось провести одновременно со спортивным праздником, который должен был охватить всю площади. Дольщики пришли на праздник и обнаружили, что в нем участвует шесть подростков, один тренер и пятнадцать полицейских, следивших за порядком.

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