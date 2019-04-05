Минфин выплатит 800 тысяч рублей ошибочно подозревавшемуся в убийстве жителю Ленобласти

По решению суда жителю Гатчинского района Ленинградской области Министерство финансов заплатит 800 тысяч рублей компенсации в связи с тем, что, оказавшийся в результате невиновным, он 11 месяцев провел в следственном изоляторе по подозрению в убийстве. Об этом пишет портал MR7 со ссылкой на защитника мужчины, Юрия Баринова.

Компенсация обусловлена моральным вредом, причиненным "несостоявшемуся убийце". Представители МВД настаивали на том, что выплачивать пострадавшему "сидельцу" ничего не следует - на том основании, что она ни разу за 11 месяцев не обратился к тюремным врачам. Ленинградский областной суд к этому пожеланию не прислушался.