Эко-активисты не смогли согласовать митинг в Удельном парке

Организаторы акции «Всероссийский экопротест в Петербурге» сообщили ЗАКС.Ру, что Смольный сначала предложил им провести 7 апреля митинг в Удельном парке, а потом отказался согласовывать это мероприятие. Чиновники объяснили активистом, что они слишком поздно откликнулись на их предложение.

Акции солидарности с жителями Архангельской области, протестующими против ввоза отходов в их регион, запланированы 7 апреля по всей стране. Но в Петербурге организаторы уже неделю не могут согласовать свой митинг.

Как рассказал ЗАКС.Ру один из заявителей акции Илья Сиялов, он и его товарищи подавали уведомления о намерении провести мероприятие в одном из двух гайд-парков: на площади Ленина или в саду 9-го октября. Чиновники отказались согласовывать эти площадки под разными предлогами и предложили активистам провести митинг на танцплощадке в Удельном парке.

Другой заявитель акции Красимир Врански рассказал, что предложение переместиться в Удельном парке звучало от чиновников еще 3 апреля.

- Сегодня, 5 апреля, мы подали документы о проведении акции в Удельном парке, - рассказал Сиялов. – Я примерно в 11 приехал в Смольный. Мне сказали, что уведомление рассмотрят и дадут ответ. В 18-27 мне позвонил один из представителей комитета и сказал, что акцию нам не согласовали, потому что мы нарушили процедуру согласования. Я все это время прождал у Смольного, а они только вечером дали мне ответ.

По его словам, в Смольном объяснили, что по федеральному закону уведомление нужно было подать за три дня до даты проведения акции.

Сиялов отметил, что все заявители хорошо известны комитету по вопросам законности, так как выступали организаторами множества митингов, которые проходили без нареканий.

- Я думаю, что власть своим поведением показывает, что она не отвечает интересам людей, а соответственно она нелегитимна. Людям нужно принимать какие-то решения, чтобы в этом городе выживать, - прокомментировал Врански. – Это очень смешно, потому что [врио губернатора Петербурга Александр] Беглов как бы изо всех дырок торчит, везде его показывают по телевидению. Неужели я могу ему быть такой большой угрозой, что нужно даже не дать нам собраться в Удельном парке? Это смешно.

Врански добавил, что эко-активисты все равно проведут свою акцию, но в форме одиночных пикетов на Невском проспекте.

Напомним, 18 февраля врио губернатора Петербурга Беглов объявил, что в городе появятся новые места для проведения публичных мероприятий, где можно будет проводить акции в уведомительном порядке.

Позже дольщикам ГК «Норманн» не дали провести митинг в гайд-парке на площади Ленина. В Смольном им отказали якобы из-за того, что на всей площади планировался спортивный праздник. Дольщики пришли на праздник и обнаружили, что в нем участвует шесть подростков, один тренер и пятнадцать полицейских, следивших за порядком.

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