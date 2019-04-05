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21:29

За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца

фото ЗакС политика За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца

Вечером в пятницу, 5 апреля, Октябрьский районный суд арестовал на 9 суток участника проекта «АгитРоссия» Григория Кудрявцева, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Кудрявцев 3 апреля 2019 года руководил установкой «инсталляции надгробия» с надписью «Путин В.В. 1952-2019 Предал народ России» на газоне Александровского сада. Тем самым активист совершил правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация публичного мероприятия без подачи уведомления).

Несколькими часами ранее 9 суток ареста за ту же акцию получил другой представитель «АгитРоссии» Андрей Жексимбаев. Соратники активиста написали в Telegram-канале проекта, что весь день 3 апреля он находился дома.

Участники группы помощи задержанным сообщили о задержании Жексимбаева и Кудрявцева днем 4 апреля. 

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