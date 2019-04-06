Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

11:20

Володин предлагает разрешить Госдуме участвовать в выборе членов правительства

фото ЗакС политика Володин предлагает разрешить Госдуме участвовать в выборе членов правительства

Председатель нижней палаты Федерального собрания Вячеслав Володин полагает, что депутатам Государственной думы необходимо участвовать в утверждении новых членов правительства.

На данный момент, согласно положениям Конституции РФ, ГД имеет право лишь на то, чтобы дать свое согласие президенту на назначение нового главы кабмина.

"Но формирование самого правительства осуществляется председателем правительства. Президент принимает решение о составе правительства по представлению председателя правительства, но без возможности опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам", - приводятся на сайте Госдумы выдержки из интервью Володина.

Однако, сетует спикер Госдумы, при внесении предложений по кандидатурам будущих членов кабинета министров отсутствует процедура одобрения и обсуждения их "заслуг".

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - пояснил Володин.

Если бы ГД имела право вносить свою коррективы и предложения по тому или иному будущему члену кабмина, это бы "соответствовало принципам должного баланса властей" и обеспечивало более высокий уровень ответственности в полноценной работе правительства.

В преддверии нового года, напомним, Володин заявил о том, что Основной закон страны - Конституция - устарела и требует "проверки на актуальность".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:59   Володин  
Уточняю. Кастинг в правительство по членам.

12:30    
В преддверии нового года, напомним, Володин заявил о том, что Основной закон страны - Конституция - устарела и требует "проверки на актуальность". Конституция "утарела" в том смысле, что государство не хочет выполнять гарантированные Конституцией права граждан на жильё, на бесплатное образование, медицинское обеспечение, свободу слова и пр... А вот собирать с наседения налоги, вгонять в  ипотечную кабалу, устраивать "чёрные" понедельники и обирать граждан уничтожая накопления - это они могут и совершенствуют.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

18:00 Бастрыкин пообщался с петербуржцами о "жизненных" проблемах   1

17:05 В Петербурге присвоили официальные названия двум историческим районам

16:33 Смольный потратит более 500 млн рублей на покупку квартир для льготников

15:45 Зюганов поддержал стремление Володина частично "подкорректировать" Конституцию

15:00 ЛГБТ-активисты подали в ЕСПЧ более 200 жалоб о запрете гей-парадов в РФ   3

14:07 Дацик объявил о создании в Петербурге штаба "борьбы против гнилых политиканов"   4

13:18 Дорожники отмыли Троицкий мост от зимней грязи

12:22 Минкульт полагает резонным возвращение точек продажи еды и алкоголя в музеи   3

11:20 Володин предлагает разрешить Госдуме участвовать в выборе членов правительства   2

10:27 В развитие железных дорог Петербурга инвестировано почти 90 млрд рублей

5 апреля, 21:29 За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца   14

5 апреля, 21:07 Эко-активисты не смогли согласовать митинг в Удельном парке

5 апреля, 20:50 Двое участников "бессрочного протеста" задержаны в Петербурге   1

5 апреля, 20:08 12 млрд рублей уйдет на реставрацию памятников Псковской области   3

5 апреля, 19:47 Беглов согласился с идеей вернуть парку на Охте имя космонавта Терешковой   2

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.