Минкульт полагает резонным возвращение точек продажи еды и алкоголя в музеи

В Министерстве культуры подготовили поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", уведомляет РБК.

На данный момент, согласно нормативному акту, спиртосодержащие напитки позволяется продавать только в концертных залах и театрах, однако Минкульт полагает, что резонным будет отменить запрет на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в учреждениях, владельцы которых осуществляют "деятельность в области культуры". В культурном ведомстве уточнили, что данная норма будет распространяться абсолютно на все культучреждения, в том числе - музеи.

Как отметили авторы пакета поправок, ограничение на продажу алкоголя ущемляет права как организаций культуры, так и посещающих их граждан.

По факту, министерство желает вернуть упраздненную в 2016 году норму - до этого года алкоголь продавался во всех культзаведениях.

Против реализации алкогольных напитков в стенах музеев активно выступает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Она напомнила о резонансном событии, произошедшем в мае 2018 года в Третьяковской галерее: тогда выпивший в буфете музея водки горожанин изувечил пришедшуюся ему не по нраву картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван".

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