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14:07

Дацик объявил о создании в Петербурге штаба "борьбы против гнилых политиканов"

фото ЗакС политика Дацик объявил о создании в Петербурге штаба "борьбы против гнилых политиканов"

"Повелитель муромских лесов" Вячеслав Дацик заявил, что открывает в городе на Неве политический штаб с уклоном на спортивно-патриотическое воспитание молодежи, главной задачей которого будет противостояние нынешней петербургской власти во главе с врио губернатора Александром Бегловым. Таким образом националист, не так давно покинувший стены исправительной колонии, попытается опосредованно повлиять на исход предстоящих выборов городского градоначальника.

"Я, Вячеслав Дацик, объявляю о создании штаба борьбы против гнилых политиканов, против фанатов прозападной ориентации. Вместе с молодыми и спортивными патриотами великого Ленинграда мы очистим нашу политику от гнили. Все кандидаты, которые хотят пойти на выборы в сентябре, пройдут мой фильтр", - приводит Telegram-канал "Регионал" видео с заявлением Дацика.

ЗАКС.Ру удалось побеседовать с дамой, представившейся подругой спортсмена, и поинтересоваться, намерен ли он самостоятельно баллотироваться на пост губернатора Петербурга или подобных планов не имеет. Женщина ответствовала, что, на сколько ей известно, Дацик не собирается лично бороться за кресло губернатора, а постарается объединить вокруг себя спортивную молодежь, которой заодно поведает о своей нелюбви к петербургским властям. Дацик, добавила дама, не поддержит на грядущем электоральном событии ни одного кандидата и будет вести общественно-просветительскую деятельность, подспудно осуждая политику нынешнего врио градоначальника.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутаты Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:28    
Мужики, что за смех.ёчки? Вы из какого кутка гомоните?
Рыжий - ровный пацан. За дело любому глаз натянет. Видали небось парад, которым он командовал -  толпу голожопых двустволок? Так вот так будет и с гнилыми политиками, а то уже закол[цензура]и всех эти крысы. А за молодняк топит правильно. Пацанчиков с малолетки на понятия надо натаскивать, чтоб гнили не было и чтоб любому гумозному хмырю могли на пальцах пояснить, если он, типа, не догоняет.
Рыжий - вперёд! Братва за тебя!!!

15:23    
Милонов - рыжий в Госдуме, Чубайс - рыжий Кремле, осталось нехваченным только правительство!!! Даешь Дацика на место Медведева!!!

14:41    
Этого сразу в госдуму! Почему до сих пор сей славный светоч не при делах государственной важности?

14:36    
Пусть вызовет на бой известного депутата и борца Александра Карелина или на прямую дискуссию обычного депутата Бориса Вишневского, тогда поверю!!!

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