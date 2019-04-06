Дацик объявил о создании в Петербурге штаба "борьбы против гнилых политиканов"

"Повелитель муромских лесов" Вячеслав Дацик заявил, что открывает в городе на Неве политический штаб с уклоном на спортивно-патриотическое воспитание молодежи, главной задачей которого будет противостояние нынешней петербургской власти во главе с врио губернатора Александром Бегловым. Таким образом националист, не так давно покинувший стены исправительной колонии, попытается опосредованно повлиять на исход предстоящих выборов городского градоначальника.

"Я, Вячеслав Дацик, объявляю о создании штаба борьбы против гнилых политиканов, против фанатов прозападной ориентации. Вместе с молодыми и спортивными патриотами великого Ленинграда мы очистим нашу политику от гнили. Все кандидаты, которые хотят пойти на выборы в сентябре, пройдут мой фильтр", - приводит Telegram-канал "Регионал" видео с заявлением Дацика.

ЗАКС.Ру удалось побеседовать с дамой, представившейся подругой спортсмена, и поинтересоваться, намерен ли он самостоятельно баллотироваться на пост губернатора Петербурга или подобных планов не имеет. Женщина ответствовала, что, на сколько ей известно, Дацик не собирается лично бороться за кресло губернатора, а постарается объединить вокруг себя спортивную молодежь, которой заодно поведает о своей нелюбви к петербургским властям. Дацик, добавила дама, не поддержит на грядущем электоральном событии ни одного кандидата и будет вести общественно-просветительскую деятельность, подспудно осуждая политику нынешнего врио градоначальника.

Напомним, ранее о своих губернаторских амбициях заявили депутаты Борис Вишневский и Оксана Дмитриева, лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, представитель "Коммунистов России" Михаил Машковцев, московский журналист Максим Шевченко. Александр Беглов уклонялся от вопросов о намерении участвовать в электоральном событии, но, тем не менее, внес на рассмотрение ЗакСа законопроект, позволяющий избираться самовыдвиженцам.

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