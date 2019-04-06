Зюганов поддержал стремление Володина частично "подкорректировать" Конституцию

Бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал своего коллегу, спикера Госдумы Вячеслава Володина, высказавшего идею, предполагающую внесение изменений в Основной закон страны в части формирования правительства России, уведомляет ТАСС.

"Это ненормально, что исполнительная власть не находится под контролем законодателей и граждан страны. Отсюда идут рост коррупции, массовое воровство", - заявил Зюганов.

В качестве подтверждения своих слов лидер коммунистов напомнил об уголовных делах, заведенных в отношении бывших членов кабмина - Михаила Абызова (экс-министра по вопросам Открытого правительства) и Алексея Улюкаева (бывшего главы Минэкономразвития).

Напомним, Володин предложил изменить Конституцию РФ таким образом, чтобы у депутатов Государственной думы появилась возможность участвовать в выборе членов правительства.