Смольный потратит более 500 млн рублей на покупку квартир для льготников Правительство Петербурга собирается потратить порядка 815 млн рублей на жильё для льготных категорий населения, передает 78.ru. Согласно данным, размещенным на портале госзакупок, подведомственный Смольному комитет имущественных отношений за 477 млн рублей приобретет 66 четырёхкомнатных квартир общей площадью не менее 90 кв метров. Более 100 млн рублей потратят на 33 однокомнатных квартиры площадью от 33 до 42 кв метров. Подспудно будут приобретены жилые помещения меньшей площади. Отмечается, что все квартиры должны быть введены в эксплуатацию не позднее 15 декабря 2019 года. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен