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18:00

Бастрыкин пообщался с петербуржцами о "жизненных" проблемах

фото ЗакС политика Бастрыкин пообщался с петербуржцами о "жизненных" проблемах

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин оказал приём жителям Северной столицы, извещает "Мойка78". Горожане пожаловались ему на неразрешенность некоторых своих проблем и сопутствующую этому бюрократическую "тягучесть".

Например, петербурженка попросила главу СК поставить на контроль процесс возмещения ущерба двум её несовершеннолетним детям, оставшимся без отца, который стал жертвой пожара на ремонтируемом судне "Ромуальд Муклевич". Бастрыкин пообещал, что дело будет направлено в суд в ближайшее время.

Также за помощью к главному следователю обратился житель Ленинградской области, выразивший неудовольствие в связи с отказом от возбуждения уголовного дела в отношении полицейских, фальсифицировавших, по его ведению, доказательства ДТП, в котором погиб его ребенок. Бастрыкин велел тщательнее изучить материалы данного процесса.

Помимо прочего, помощи у главы СК попросили родители девочек, подвергшихся, полагают они, насильственным действиям сексуального характера со стороны тренера по баскетболу. Бастрыкин наказал передать материалы в подразделение по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по Петербургу.

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18:15    
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