Кличко не доверяет предстоящей проверке на наркотики кандидатов в украинские президенты

Результаты медицинской проверки на алкоголь и наркотики, которую договорились пройти двое вышедших во второй тур выборов кандидата в президенты Украины, подверг сомнению мэр Киева, бывший боксер Виталий Кличко.

Об этом он объявил через Facebook.

В видеоролике, выполненном в форме воззвания к соотечественникам, он сказал, что результаты анализов Петра Порошенко и Владимира Зеленского проводятся не так, как следует. Апеллировал он к своему спортивному опыту.

"Я предлагаю покрыть все расходы, чтобы вы сдали профессиональные, для чего нужно не менее 48 часов, а не кустарные анализы", - заявил политик.

Второй тур выборов пройдет 21 апреля. В туре первом шоумен Владимир Зеленский почти вдвое опередил действующего президента Петра Порошенко.