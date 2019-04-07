Латынина удивлена лояльностью петербуржцев к Беглову

Встретившаяся с поклонниками своего творчества в Петербурге публицист Юлия Латынина в рамках авторской радиопрограммы порассуждала о том, что ее удивляет в городе трех революций: нынешнее начальство, а главное, отношение к нему граждан.

"Беседую буквально со всеми людьми в Питере — и все стонут от Беглова. И знаете, что говорят? «Мы понимаем, что мы Собянина не получим, но нам хотя бы подошву от Собянина», — вот это дословная цитата", - заметила она.

По ее наблюдениям, петербуржцы продолжают любить главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, несмотря на имеющиеся в ее работе на посту губернатора в 2003-2011 годах, как считает Латынина, прегрешения.

Дальше была эта удивительная история с губернатором Полтавченко, который на все проблемы отвечал: «А давайте помолимся». — Юлия Латынина

Тем не менее, серьезного отторжения, по словам радиоведущей, Георгий Полтавченко в народе не вызывал. Стабильной лояльности горожан к руководству публицист не перестает удивляться.

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