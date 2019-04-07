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11:58

Латынина удивлена лояльностью петербуржцев к Беглову

фото ЗакС политика Латынина удивлена лояльностью петербуржцев к Беглову

Встретившаяся с поклонниками своего творчества в Петербурге публицист Юлия Латынина в рамках авторской радиопрограммы порассуждала о том, что ее удивляет в городе трех революций: нынешнее начальство, а главное, отношение к нему граждан.

"Беседую буквально со всеми людьми в Питере — и все стонут от Беглова. И знаете, что говорят? «Мы понимаем, что мы Собянина не получим, но нам хотя бы подошву от Собянина», — вот это дословная цитата", - заметила она.

По ее наблюдениям, петербуржцы продолжают любить главу Совета Федерации Валентину Матвиенко, несмотря на имеющиеся в ее работе на посту губернатора в 2003-2011 годах, как считает Латынина, прегрешения.

Дальше была эта удивительная история с губернатором Полтавченко, который на все проблемы отвечал: «А давайте помолимся».

Юлия Латынина

Тем не менее, серьезного отторжения, по словам радиоведущей, Георгий Полтавченко в народе не вызывал. Стабильной лояльности горожан к руководству публицист не перестает удивляться.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:59    
Зато этого "публициста" не удивляет отвратительное отношение всех, за исключением ярых русофобов и антироссийских жидов, к её персоне. И это хорошо, значит, понимает , что делает гадости за деньги и этим полностью выдаёт свою поганенькую сущность.

13:38   grigoriysimonov   grigoriysimonov19997577kl@mail.ru
Скоро лето и вы хотите выглядеть красиво ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично и килограммы уходят сами собой без голода и физ. нагрузок, да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://most.tk/nerosistem

13:22    
Ненависть у русофобов зашкаливает, потому мыслят совершенно неадекватно...Ну, вот что плохого сделал Беглов, чтобы к нему относиться плохо? Ничего!!! Работает, вот и пусть работает дальше на благо петербуржцев!

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