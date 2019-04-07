Период работы под руководством Путина Матвиенко назвала лучшим в жизни

В вышедшем в эфире телеканала "Россия 1" фильме в свою честь под названием "Валентина" спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, размышляя над своей политической карьерой, пришла к выводу, что лучше всего себя чувствовала, будучи в президентской администрации.

"Я с первого дня работаю в команде Владимира Владимировича [Путина] и хочу искренне сказать, что это самые лучшие годы в моей жизни. Они были трудными, они были сложными, но они были очень интересными, насыщенными", - гласит ее высказывание.

По словам третьего человека в стране, Путин не приглашает к себе команду тех, кому не доверяет - "это его принцип".

Фильм про Матвиенко был приурочен к ее 70-летию. С юбилеем ее успел поздравить врио губернатора Петербурга, которым она тоже руководила, Александр Беглов.

"Вы снискали признание всех россиян яркими лидерскими качествами и взвешенностью суждений, чуткостью души и глубоким патриотизмом", - смело заявил он через пресс-службу.

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