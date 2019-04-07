Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Рекламный блок загружается...

Новости

13:08

Порошенко объяснил суть второго тура выборов: Либо "под Россией", либо с Европой

фото ЗакС политика Порошенко объяснил суть второго тура выборов: Либо "под Россией", либо с Европой

Действующий украинский президент Петр Порошенко в видеовыступлении, опубликованном на Facebook, объяснил принципиальность выбора сограждан в предстоящем втором туре голосования за нового главу государства. По его мнению, если его кандидатуру вновь предпочтут, это будет означать конец некоей подчиненной позиции Украины по отношению к России.

"У нас свободная страна свободных людей, и Украина должна такой оставаться. Для этого ей нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, а еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть, либо-либо", - сказал политик на камеру.

Порошенко руководит страной с весны 2014-го года. В первом туре выборов года 2019-го он уступил шоумену Владимиру Зеленскому (16 и 30 процентов голосов соответственно). Второй тур пройдет 21 апреля.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


13:37   grigoriysimonov   grigoriysimonov19997577kl@mail.ru
Скоро лето и вы хотите выглядеть красиво ? теперь это возможно всего за 7 дней да ещё ничего не делая (без диет и спорта)! Опробовал лично и килограммы уходят сами собой без голода и физ. нагрузок, да и цена вопроса копеечная. Вот сами почитайте --- http://most.tk/nerosistem

13:28    
Порошенко довёл Украину до положения самой нищей страны в Европе, даже, к примеру, Молдавия живёт богаче...Сейчас же он, понимая что проигрывает, организует жёсткие кавалерийские наскоки на сознание украинцев...Запущена в работу масса агитационно-информационных провокаций...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Кто должен представлять "Справедливую Россию" на выборах губернатора Петербурга?

Марина Шишкина
Олег Нилов
Елена Драпеко
Надежда Тихонова
Алексей Ковалев

Все новости:

13:08 Порошенко объяснил суть второго тура выборов: Либо "под Россией", либо с Европой   2

12:26 Период работы под руководством Путина Матвиенко назвала лучшим в жизни   2

11:58 Латынина удивлена лояльностью петербуржцев к Беглову   3

10:38 Кличко не доверяет предстоящей проверке на наркотики кандидатов в украинские президенты   4

6 апреля, 18:00 Бастрыкин пообщался с петербуржцами о "жизненных" проблемах   1

6 апреля, 17:05 В Петербурге присвоили официальные названия двум историческим районам   3

6 апреля, 16:33 Смольный потратит более 500 млн рублей на покупку квартир для льготников   1

6 апреля, 15:45 Зюганов поддержал стремление Володина частично "подкорректировать" Конституцию   1

6 апреля, 15:00 ЛГБТ-активисты подали в ЕСПЧ более 200 жалоб о запрете гей-парадов в РФ   3

6 апреля, 14:07 Дацик объявил о создании в Петербурге штаба "борьбы против гнилых политиканов"   16

6 апреля, 13:18 Дорожники отмыли Троицкий мост от зимней грязи   1

6 апреля, 12:22 Минкульт полагает резонным возвращение точек продажи еды и алкоголя в музеи   8

6 апреля, 11:20 Володин предлагает разрешить Госдуме участвовать в выборе членов правительства   3

6 апреля, 10:27 В развитие железных дорог Петербурга инвестировано почти 90 млрд рублей

5 апреля, 21:29 За акцию с «надгробием» Путина арестовали второго петербуржца   17

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.