Порошенко объяснил суть второго тура выборов: Либо "под Россией", либо с Европой

Действующий украинский президент Петр Порошенко в видеовыступлении, опубликованном на Facebook, объяснил принципиальность выбора сограждан в предстоящем втором туре голосования за нового главу государства. По его мнению, если его кандидатуру вновь предпочтут, это будет означать конец некоей подчиненной позиции Украины по отношению к России.

"У нас свободная страна свободных людей, и Украина должна такой оставаться. Для этого ей нужен сильный президент и верховный главнокомандующий. Сильный, а не слабак. Мы можем очень быстро продвинуться к свободной Европе, а еще быстрее откатиться под имперскую Россию. И такая угроза есть, либо-либо", - сказал политик на камеру.

Порошенко руководит страной с весны 2014-го года. В первом туре выборов года 2019-го он уступил шоумену Владимиру Зеленскому (16 и 30 процентов голосов соответственно). Второй тур пройдет 21 апреля.