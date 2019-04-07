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Новости

14:05

СК: Всех причастных к теракту в метро удалось найти в кратчайшие сроки

фото ЗакС политика СК: Всех причастных к теракту в метро удалось найти в кратчайшие сроки

В Следственном комитете рассказали о том, как происходила поимка людей на территории Петербурга, предположительно имевших отношение к громкому теракту в метрополитене, случившегося 3 апреля 2017 года. Официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко отметила профессионализм и оперативность своих коллег. Ее слова приводит ТАСС.

"Благодаря слаженному взаимодействию следователей с ФСБ России, в кратчайшие сроки удалось установить всю цепочку лиц, причастных к совершению этого преступления, включая заказчика, организатора и исполнителей. В течение месяца следствием совместно с оперативными службами ФСБ и МВД России были установлены и задержаны 11 подозреваемых в совершении теракта", - сказала главный специалист СК по связям с журналистами.

Сообщается также о том, что доказательства были добыты путем проведения уникального следственного эксперимента - специалисты правоохранительной структуры использовали в ходе спецоперации макет взрывного устройства, что позволило выявить людей, в двльнейшем оказавшихся под следствием.

Упомянутые 11 человек своей вины не признают. Взрыв произошел между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" и унес жизни 16 человек, включая жизнь террориста-смертника.

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22:51   Cbuvf111   xcxcdfdfdferere@mail.ru
Давно пора провести реформу этой религии под названием ислам. Надо заставить мусульман чётко определиться — они осуждают всемирный халифат , господство ислама над другими религиями и мировой джихада или нет? Только так. Все кто не откажется от реформы ислама — тот сторонник исламского терроризма. ИХ принудительно стерилизовать и высылать на землю «обетованную» в арктические или безводные пустыни. Думаю этот процесс Китай, Америка и ряд других стран уже запустили в работу. Но боюсь, что такой отказ подорвёт доверие многих миллионов бородатых сторонников в их веру. Вон они сколько жизней неверных загубили, сколько христианских детей пожгли и порезали, сколько миллионов неверных изгнали со своих государств. А тут взять и отказаться от своей цели…. Трудно ИМ будет, ведь рушатся их идеалы мирового господства.

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