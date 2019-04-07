Петербургский режиссер Юрий Мамин рассказал о своей эмиграции

В знак политического протеста эмигрировавший из России в начале 2019-го года петербургский режиссер Юрий Мамин рассказал о том, как обжился в США в 72 года и что стало "последней каплей", мотивировавшей его уехать. Давно жаловавшийся на то, что Минкульт целенаправленно препятствует его работе, а также на личный конфликт с министром Владимиром Мединским, мэтр советско-российсского кинематографа обобщенно описал современный российский социально-политический ландшафт и свою в нем несостоявшуюся роль.

"Я хочу ходить с поднятой головой, смело смотреть в лицо людям, которым нравится мое творчество и которые видят во мне честного человека, а не приспособленца и конформиста. Это для меня гораздо важнее денег. Поскольку это невозможно в России, приходится уезжать в Америку", - признался он в интервью радиостанции "Свобода".

По его мнению, Россией управляют не самого далекого ума "стяжатели", усложняющие людям жизнь.

Автор знаменитого сатирического фильма "Окно в Париж" покинул Петербург и страну в марте.