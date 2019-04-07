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15:39

СМИ: Кумарину предъявили обвинение, связанное с убийством Старовойтовой

фото ЗакС политика СМИ: Кумарину предъявили обвинение, связанное с убийством Старовойтовой

Находящемуся в местах лишения свободы и называвшемуся в 1990-е годы "ночным губернатором" Петербурга Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявили обвинение по делу о громком убийстве депутата Государственной думы Галины Старовойтовой. Об этом пишет "Росбалт" со ссылкой на осведомленные источники. Один из них - адвокат Кумарина Константин Кузьминых.

"Для нас самих предъявление обвинения стало неожиданным. Произошло это в пятницу", - сказал он.

Признанного организатором убийства женщины Юрия Колчина осудили на 20 лет колонии. В 2011 году он заявил, что соорганизатором преступления может быть бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. Последнего спустя несколько лет приговорили к 17 годам лишения свободы, он признал свою вину и дал показания на Кумарина.

Галина Старовойтова была застрелена в собственном подъезде, на набережной канала Грибоедова, в ноябре 1998-го года. Ее охранник Руслан Линьков выжил, впоследствии опубликовав автобиографию. В то время помощником Старовойтовой работал известный петербуржец Виталий Милонов, с годами отказавшийся от либерально-демократических убеждений.

В августе 2016 года Барсукова приговорили к 23 годам колонии за покушение на убийство другого человека.



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