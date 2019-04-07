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16:47

Митинг против строительства второго здания музея Достоевского признали "потрясающим"

фото ЗакС политика Митинг против строительства второго здания музея Достоевского признали "потрясающим"

Около 250 петербуржцев собрались в сквере в Кузнечном переулке, чтобы выразить свой протест против строительства на этом "зеленом" месте второго здания музея имени писателя Федора Достоевского.

"Это был потрясающий флешмоб, который объединил жителей района и города, а также активистов и градозащитников. Он останется в нашей памяти на долгие десятилетия", - говорится в коротком отчете, опубликованном в сообществе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Желание застроить сквер, которое пока все никак не может реализоваться, активисты называют "бессмысленными притязаниями беглого миллиардера".

Отмечается, что врио губернатора Александру Беглову инициативная группа уже отправила письмо, в котором доказывается, что лучшим подарком к 200-летию Достоевского (2021-й год) станет, помимо окончательного отказа от застройки, присвоению скверу имени классика.

Стеклянно-бетонное здание площадью более 2 тысяч квадратных метров в случае получения "зеленого света" на строительство будет иметь пять этажей и соседствовать с существующим музеем в Кузнечном переулке. Проект разработала архитектурная мастерская "Евгений Герасимов и партнеры".

file2121.jpg (1.71 MB)Фотография: сообщество "Центральный район за комфортную среду обитания"



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20:55   vadimbelousov   vadimbelousov1996833g7ro@rambler.ru
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