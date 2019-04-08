"Бессрочников" в Архангельске МВД попросило ради тишины разойтись до утра

Сотрудники полиции сумели уговорить часть наиболее радикально настроенных архангелогородцев, выступающих против создания "обещанного" мусорного полигона и завоза отходов из Москвы, разойтись. Группе людей численностью от 15 до 20 человек правоохранители посоветовали в целях соблюдения общественного спокойствия уйти с центральной площади как минимум до 7:30 утра понедельника. Активисты неохотно с этим согласились. Как сообщили участники акции, полиция вела себя очень деликатно и корректно.

Тем не менее, "мусорные протесты" не прекратятся, рассказала ЗАКС.Ру архангельский активист Алина Попова. На демонстрации 7 апреля, по ее подсчетам, находилось от 2 до 3 тысяч городских жителей. По ее словам, протестная активность в регионе растет. О такой же численности собравшихся написала ранее "Новая газета".

В социальных сетях говорится о том, что с самого раннего утра 8 апреля уличная акция протеста возобновится. Граждане настроены решительно. Своим выходом на улицы они добиваются недопущения экологической катастрофы, которая намечается.

4 декабря 2018 года недовольные архангелогородцы попросили президента Владимира Путина обратить внимание на жизненно важную для них проблему мусора. Волевого решения "сверху" в ответ не последовало, что усугубило ситуацию.

Фотография: Алина Попова

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