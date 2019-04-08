Порошенко назначил дебаты с Зеленским на стадионе в Киеве на 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента на выборах главы страны, комика Владимира Зеленского, в киевском спорткомплексе «Олимпийский» 14 апреля для проведения дебатов, передает «Интерфакс».

Заявление прозвучало вечером 7 апреля в эфире телеканала «Украина». Порошенко также сообщил о намерении пройти в начале недели тест во Всемирном антидопинговом агентстве – как предложил украинский боксер Владимир Кличко.

Зеленский и Порошенко вышли во второй тур выборов президента Украины. Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко – 15,95%. Оппоненты договорились провести дебаты на стадионе «Олимпийский», ведущим может стать журналист Павел Казарин, шурин петербургского депутата ЗакСа Максима Резника.

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