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11:28

Подавшего ложную тревогу об угрозе взрыва в Ленобласти задержали

фото ЗакС политика Подавшего ложную тревогу об угрозе взрыва в Ленобласти задержали

Полицейские задержали мужчину, сообщившего о том, что Дом культуры в Коммунаре под Петербургом заминирован, передает ТАСС.

Звонок с ложной тревогой в экстренные службы состоялся 6 апреля. За ним последовала срочная и тщательная проверка здания, являющегося местной достопримечательностью.

Против мужчины заведено уголовное дело.

Отметим, что подобные звонки и письменные сообщения в огромном количестве стали серьезной проблемой для Петербурга с начала 2019-го года, зачастую парализующей город и городские учреждения. "Минировали" Эрмитаж, Русский музей, целыми неделями "минировали" торговые центры и учебные заведения. Всякий раз угроза не подтверждалась. Когда она подтвердилась в апреле в академии имени Можайского и пострадали люди, предупрежден об этом никто не был.

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