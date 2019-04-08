Умер экс-депутат Госдумы Василий Лихачев

Бывший член Центризбиркома, бывший депутат Госдумы Василий Лихачев умер после тяжелой продолжительной болезни, передает «Интерфакс» со ссылкой на представителей ЦИК.

Лихачева не стало в возрасте 67-ми лет. В ЦИК он работал до сентября 2018 года, курировал международную повестку. Затем он подал в отставку.

Лихачев возглавлял Госсовет Татарстана в 1995-1998 годах и был замглавы Совета Федерации. Затем до 2003 года был постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе. В 2010-2011 годах был замминистра юстиции, в Госдуме VI созыва, с 2011 по 2016 года, был депутатом.