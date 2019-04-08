Радзиховский: С людьми Медведева расправляются по прямому приказу Путина

Политолог и психолог Леонид Радзиховский отметил тенденцию последнего времени, которую он увязывает с личными желаниями президента Владимира Путина. Речь идет о показательном преследовании известных и богатых людей, которых принято ассоциировать с фигурой второго человека в государстве - премьер-министра Дмитрия Медведева. Ярче всего, по мнению специалиста, это проявилось на примере ареста экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова, которого часто называют креатурой Медведева.

"Это клановая борьба под предлогом борьбы с коррупцией. Но никакой клан сажать экс-министров не может, сажает их один человек - лично Путин. У нас нет алой и белой розы, у нас абсолютная монархия, гадать тут нечего", - декларировал Радзиховский.

Эксперт вспомнил об информации, что президент до ареста Абызова был "в курсе" всего происходящего с будущим арестантом (в частности, в курсе "прослушки" телефона), а "в курсе" применительно к Владимиру Путину, в представлении Радзиховского, тождественно словосочетанию "отдал приказ". Зачем это было нужно самому президенту, спикер затруднился даже публично предположить, но распространенное мнение о том, что целенаправленно "зачищается" круг приближенных к премьер-министру Дмитрию Медведеву лиц, для него является неоспоримым фактом.

Абызову, помещенному в СИЗО как минимум до 25 мая, вменяется мошенничество на сумму 4 млрд рублей.