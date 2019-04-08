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12:04

Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева из-за слов о губернаторе-"дебиле"

фото ЗакС политика Глава Хакасии подал в суд на Леонтьева из-за слов о губернаторе-"дебиле"

Губернатор Хакасии Валентин Коновалов подал в Абаканский горсуд иск к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, передает «Сибирь.Реалии».

Коновалов требует признать порочащими честь и достоинство заявление Леонтьева, который назвал губернатора «дебилом». По словам представителя горсуда Анжелики Гуляевой, Коновалов не заявлял о компенсации морального вреда. Прежде, чем дело будет рассмотрено по существу, должны быть проведены лингвистические экспертизы, отметила Гуляева.

Кроме Леонтьева, ответчиками по иску указаны «Агентство информационных сообщений» и рекламное агентство «Медведь» (телеканал ТВ7). Соответчиком по иску привлечен издательский дом «Комсомольская правда».

Леонтьев назвал Коновалова «дебилом» в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в декабре 2018 года при обсуждении итогов региональных выборов. Так он отреагировал на то, что Коновалов, представитель КПРФ, стал главой Хакасии: это редкий случай, когда на выборах победил не представитель «Единой России».

Ранее Абаканский горсуд уже встал на сторону Коновалова по иску о защите чести и достоинства к Леонтьеву. Суд касался заявления Леонтьева о том, что избирательная кампания Коновалова якобы финансировалась холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский», деятельность которого не раз критиковали коммунисты. 

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13:27    
Этого лизоблюда Леонтьева давно пора на место поставить.  
Удачи Коновалову!

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