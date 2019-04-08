Макаров назвал Матвиенко «самой выдающейся женщиной мира» и «пассионарием эпохи»

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров, поздравляя вечером 7 апреля, с юбилеем председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко назвал ее «пассионарием эпохи», «самой выдающейся женщиной мира», «великим хозяйственным руководителем» и «самым надежным плечом» президента Владимира Путина.

«Ваше милосердие завоевало Вам искреннюю, сердечную народную любовь. Она проявляется в том, что люди со слезами на глазах говорят о Вас как о самой выдающейся женщине не только в Петербурге, России, но и во всем мире», - передала слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Председатель ЗакСа также отметил, что эпоха губернаторства Матвиенко была «золотым веком» в истории Петербурга.

Матвиенко 7 апреля исполнилось 70 лет. Пресс-служба ЗакСа в день юбилея выложила сразу два поздравления от Макарова.

Напомним, председатель Совфеда была губернатором Петербурга с 5 октября 2003 по 22 августа 2011 года.

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