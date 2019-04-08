Кирилла Серебренникова выпустили из-под домашнего ареста Проходящему по скандальному делу "Седьмой студии" режиссеру Кириллу Серебренникову решением суда смягчили меру пресечения: домашний арест изменен на подписку о невыезде. "Постановление Мещанского суда Москвы, которым в отношении Серебренникова продлен срок содержания под домашним арестом до 4 июля 2019 года, отменить", - цитирует юридическое решение "Интерфакс". Сотрудников его театра обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Своей вины Серебренников не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". Осмеливавшиеся комментировать преследование режиссера спикеры, в основном, находили ситуацию трагикомической: в представлении карательных органов, спектакли, которых якобы не ставили, москвичи посещали, и постановки имели большой успех. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен