Варламов вызвал Дрозденко на встречу в Мурине

Не в первый раз пишущий с осуждениям о новостройках в районе Мурино, блогер и урбанист Илья Варламов развил тему, отвечая тем, кто считает его критику безосновательной. В приличной форме, не всегда характерной для себя, он постарался доказать правоту своей позиции. Его смущает планирующееся строительство трасс под окнами жилых домов, что он называет "импотенцией градостроителей", и сопутствующие этому явлению шум, вибрация и неудовлетворительная экологическая ситуация. Особенно злят специалиста по благоустройству дворы, организация парковок в них (точнее, по его мнению, хаос) и минимум зеленых зон. Без внимания автора не остались также "виды на ЛЭП и пустыри". План развития территории, реализация которого, по мнению Варламова, только усугубит имеющиеся проблемы, его совершенно не устраивает. План назван "вредительством", а сам пост в "Живом журнале" - "Жители Мурина должны страдать".

На мой взгляд, в Мурине всё настолько плохо, что сюда нужно высаживать всероссийский архитектурный десант – город может стать отличным вызовом для антропологов, архитекторов и других городских специалистов. <...> Сейчас пространство за порогом квартиры и за дверью машины абсолютно агрессивно по отношению к человеку – нужен мастер-план по гуманизации Мурина. — Илья Варламов

В финале своего текста он вызвал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на встречу непосредственно на местности, чтобы тот посмотрел, "как там живут люди".

Отметим, что блогер пишет о сравнительно новых районах Петербурга и области с многоэтажной застройкой не первый год - и неизменно в резком критическом тоне. "Доставалось", помимо Мурино, кварталам на Парнасе и в Кудрово. Для Варламова все перечисленное является "гетто", где рыночная стоимость жилья будет неуклонно снижаться по некоторым объективным причинам.

Вместе с еще одним москвичом, политиком Максимом Кацем, Илья Варламов намерен провести в муниципальные советы Петербурга своих кандидатов осенью 2019-го года.