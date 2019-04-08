Пономарев пообещал ежедневно пикетировать ФСБ в поддержку Филинкова

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев 8 апреля провел пикет в поддержку антифашиста Виктора Филинкова у здания ФСБ на Лубянке. Трансляцию пикетирования вел YouTube-канал Sotavision.

Пономарев заявил, что готов ежедневно выходить с плакатом на Лубянку и на Манежную площадь. Правозащитник пояснил, что требует приостановить суд над Филинковым и расследовать сначала его жалобы на пытки.

Слушание дела Филинкова и другого антифашиста Юлия Бояршинова начнется в Петербурге 8 апреля. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе «Сеть» (ч.2 ст. 205.4 УК РФ).

Напомним, Филинков заявлял, что из него выбивали признательные показания под пытками с использованием электрического тока. Позже следователи отказались возбуждать уголовное дело по его заявлению о пытках, а суд признал этот отказ законным.

В апреле 2019 года ФСБ внесла «Сеть» в список террористических организаций.

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