Прокуратуры регионов не увидели связи отмены концертов с действиями полиции

Массовые отмены концертов ряда исполнителей в конце 2018 года в большинстве случаев были связаны с решением самих организаторов, передает ТАСС со ссылкой на ответы региональных прокуратур на запрос депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента Марии Воропаевой.

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, правоохранители не принимали меры по запрету концерта рэпера Хаски в Краснодаре, но при этом напомнили организаторам о недопустимости нарушения требований законодательства. Перед этим активисты общественной организации «Общее дело» обратили внимание на возможную «пропаганду противоправного поведения» среди несовершеннолетних, а эксперты усмотрели в тексте песен информацию, попадающую под запрет по закону «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Прокуратура Татарстана указана, что сорванный в ноябре концерт группы IC3PEAK не состоялся из-за того, что собственник лофт-студии расторг договор аренды. При этом собственник отрицает, что на него оказывалось давление со стороны должностных лиц, утверждают в прокуратуре. Концерт перенесли в клуб «Нора», но спустя три песни он был сорван из-за поступившего сообщения о якобы заложенной бомбе. Причастность правоохранителей к отмене концерта не установлена, заключили в прокуратуре.

Отмену концерта рэпера Элджея в Якутске объяснили решением самих организаторов, которые продавали билеты с возрастным ограничением 12+, хотя в песнях была нецензурная лексика и описание действий, оправдывающих противоправное поведение, сообщили в прокуратуре. После того, как организатору объявили предостережение, он сам решил отменить концерт, утверждают в ведомстве.

Отмену ряда концертов в Нижнем Новгороде прокуратура объяснила разными причинами, с проверкой правоохранителей не связанным. Певицы «Монеточка» - из-за ее болезни, Элджея и Matranga – из-за низких продаж билетов, Jah Khalib – из-за пожара в Керчи, «Френдзона» - из-за отмены тура по всей России.

Волна отмен концертов популярных исполнителей прокатилась по городам России в конце 2018 года. Отменялись концерты Элджея, Хаски, групп IC3PEAK и «Френдзона». Некоторые концерты сопровождались силовым вмешательством правоохранителей: IC3PEAK задерживали в Новосибирске, а Хаски четыре дня провел в спецприемнике после сорванного концерта в Краснодаре из-за своего выступления на крыше автомобиля.

Гонения на артистов обсуждались на высоком уровне. Рэперы Птаха и Жиган выступили в Госдуме, заступившись за коллег. Разобраться с отменами концертов поручил президент Владимир Путин: позже он заявил, что «ничего хорошего в этом нет». По некоторым данным, в Кремле давление силовиков на артистов считают «идиотизмом».