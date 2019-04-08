Для сохранения лесов Карелии понадобится 64 млн рублей

Власти республики Карелия направят 64 млн рублей, предусмотренные национальным проектом "Экология", на "мероприятия" по сохранению лесов, сообщает ТАСС.

В планах у руководства региона - к 2024 году восстановить вырубленные леса полностью. Имеются и другие задачи в рамках того же проекта. Одна из них представляет собой самую дорогостоящую: более 43 млн уйдет на средства защиты от лесных пожаров.

"8,6 млн пойдет на оснащение учреждений, которые занимаются воспроизводством лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению", - цитируются слова представителя федерального Министерства природы Алены Архиповой.

Согласно ее суждению, арендовывать зеленые зоны для "частников" становится все выгоднее, но при этом растет уровень контроля за ними.