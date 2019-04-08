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13:59

Для сохранения лесов Карелии понадобится 64 млн рублей

фото ЗакС политика Для сохранения лесов Карелии понадобится 64 млн рублей

Власти республики Карелия направят 64 млн рублей, предусмотренные национальным проектом "Экология", на "мероприятия" по сохранению лесов, сообщает ТАСС.

В планах у руководства региона - к 2024 году восстановить вырубленные леса полностью. Имеются и другие задачи в рамках того же проекта. Одна из них представляет собой самую дорогостоящую: более 43 млн уйдет на средства защиты от лесных пожаров.

"8,6 млн пойдет на оснащение учреждений, которые занимаются воспроизводством лесов, специализированной техникой и оборудованием для проведения мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению", - цитируются слова представителя федерального Министерства природы Алены Архиповой.

Согласно ее суждению, арендовывать зеленые зоны для "частников" становится все выгоднее, но при этом растет уровень контроля за ними.

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13:59 Для сохранения лесов Карелии понадобится 64 млн рублей

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