Людмила Нарусова пришла на суд по делу "Сети"

Сенатор Людмила Нарусова посетила 8 апреля первое заседание по делу анархистов Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова, обвиняемых в участии в “террористическом сообществе “Сеть”.

Перед началом слушания она сказала слова поддержки родителям обвиняемых. Также на заседание пришел правозащитник, диссидент, бывший политзаключенный и экс-депутат Госдумы Юлий Рыбаков.

Всего в здании суда собралось более 60 человек, пришедших поддержать обвиняемых, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Когда конвой вводил Бояршинова и Филинкова в здание, их встретили аплодисментами.

Дело рассматривает Московский окружной военный суд в здании 224 гарнизонного военного суда.

Напомним, по делу “Сети” проходит 11 жителей Петербурга и Пензы, большинство из них - анархисты и антифашисты. Все они были задержаны сотрудниками ФСБ за несколько месяцев до президентских выборов 2018 года. Их обвиняют в участии в террористическом сообществе. Несколько обвиняемых, в том числе Виктор Филинков, заявили, что их пытали с помощью электрического тока, чтобы получить нужные показания.

17 января Московский окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге приговорил к трем с половиной годам колонии общего режима Игоря Шишкина, который признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Также в марте стало известно, что вину признал еще один петербургский фигурант, Юлий Бояршинов.

Отметим, 8 апреля стало известно, что ФСБ внесла "Сеть" в список террористических организаций.

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