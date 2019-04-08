"Красивый Петербург" против покраски дома на Петроградской стороне в розовый цвет

Активисты общественной организации "Красивый Петербург" пожаловались в комитет Смольного по градостроительству и архитектуре на действия в отношении дома, расположенного на Зверинской улице, который арендаторы частично покрасили в розовый цвет. Обращение с дореволюционным зданием они сочли "некорректным".

Отметив, что с середины прошлого века дом 17Б серьезно не ремонтировали, общественники заявили о своем недоумении и негодовании в следующих словах:

"Креативные предприниматели, вероятно, решили, что весёлая ярко-розовая краска не только оживит архитектурное наследие, но и выгодно подчеркнёт заведение в глазах клиентов".

В данной ситуации градозащитники хранят надежду: согласно ей, чиновники из КГА должны опережать бизнесменов в том, что касается эстетических предпочтений и вкусов.