В Минкульте заявили об отсутствии приказа о слиянии Александринского и Волковского театров

Приказа о слиянии Александринского театра в Петербурге и Волковского – в Ярославле юридически не существует, передает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра культуры Павла Степанова.

По словам Степанова, в Минкульте долго обсуждали преамбулу приказа, проект документы был. «Приказа юридически не существует», - сообщил чиновник на заседании в Союзе театральных деятелей, добавив, что за тем же номером и датой в базе министерства «существует другой приказ».

Об Александринского и Волковского театров в один первый российский национальный театр заявил министр культуры Владимир Мединский 27 марта. Он назвал этот шаг «исторически обусловленным воссозданием первого национального театра России». По словам министра, через несколько лет к этому комплексу планируется присоединить большой театральный комплекс в Москве.